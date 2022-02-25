Evinin bahçesinde 30 kediye bakan Zahide nineye İl Özel İdare ekiplerinden mama desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, 30 kediye ev sahipliği yapan 76 yaşındaki Zahide Demir'e mama desteğinde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ikamet eden ve 7 yıldır kedilere bakan 5 çocuk ve 13 torun sahibi Zahide Demir, 30 kediye evinin bahçesinde bakıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de evinin bahçesinde kedilere bakan 76 yaşındaki Zahide nineyi ziyaret etti. Ziyaretinde aileyle bol bol sohbet edip, kedilerle yakından ilgilenen ekipler aynı zamanda kediler için mama desteğinde bulundu.

Zahide nine ekiplere mama bıraktıkları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.