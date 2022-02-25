Elazığ Belediyesi Voleybol kötü başladı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’u ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana’da oynadığı G Grubu PlayOff ilk maçında Bergama Belediyespor’a 30 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta mücadele eden ve normal sezonu ikinci tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanan Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana’da oynadığı G Grubu ilk maçında İzmir ekibi Bergama Belediyespor’a 30 yenildi. Yüreğir Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Adana ekibi ilk seti 2515, ikinci seti 2512 ve son seti 2510 alarak parkeden 30’lık galibiyetle ayrıldı.
Elazığ Belediyesi Voleybol G Grubu ikinci maçında Ankara ekibi Yeni Sincan’la karşı karşıya gelecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.