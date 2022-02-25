Futsalda şampiyonlar belli oldu

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Elazığ'da 17 takımdan 90 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 14 25 Şubat tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Yıldızlar Futsal müsabakaları 17 takım 90 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda Şehit Hasan Halil Küçük Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Okul Sporları Futsal müsabakalarında dereceye giren takımlarımıza başarılar diliyorum. Yıldızlar kategorisinde ilimizi grup müsabakalarında temsil edecek olan takımlarımızı ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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