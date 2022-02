TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - İskenderunspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında HD Elazığ Karakoçan, sahasında İskenderunspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Şükrü Çavcı xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx (Muhammed Furkan dk. 90), Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xxx, İbrahim Kaya xx (Okan dk. 81), Ferhat Çoban xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han xx (Kadir dk. 81)

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Recep Metin xx, İsmail Güven xx (Yasin dk. 83), Abdurrahman Kuyucu xx, Emre Gemici xx (Erdinç dk. 89), Enes Soy xxx (Aydın Yılmaz dk. 76), Rauf Öktem xx, Ömer Turan xx (Muhammed Emin dk. 89), Onur Ural xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Fadıl Kocaoğlu xx

Goller: Enes (dk. 33) (İskenderunspor), Ahmet Can (dk. 90+1) (Elazığ Karakoçan FK)

Sarı Kartlar: Eren Çinkılınç (Elazığ Karakoçan FK), Ömer, Ethem, Yasin, Fadıl (İskenderunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.