Elazığ’da düzenlenen şenlikte üniversite öğrencileri Hazarbaba Kayak Merkezi'ne akın etti, ortaya renkli kareler çıktı.

Fırat Üniversitesi (FÜ), öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve Elazığ’ı tanıtmak amacıyla başlatmış olduğu gezi etkinliklerine devam ediyor. Daha önce birçok etkinlik yapan üniversite, bu kez 'Hazarbaba’da Şenlik Var ve DJ performans etkinliği'ni gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler Hazarbaba Kayak Merkezi’ne akın etti. DJ performans ve FÜ Konservatuvarı öğrencilerinin konseriyle gönüllerince eğlenen öğrenciler, sucuk ekmek ikramıyla da beyaz örtünün keyfini çıkardı. Öğrenciler Hazar Gölü manzarasına karşı kayak da yaptı.

Elazığ’ın güzelliklerini öğrencilere tanıtmaya devam ettiklerini belirten FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Öğrencililerimize sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, bunun yanında mutlaka sosyal etkinlikler düzenlememiz gerekiyor. Bu yönde 20212022 güz yarı yılında ilk başta Keban Baraj Gölü gezimiz olmuştu, sonrasında bir Palu gezimiz olmuştu. Kampüs içerisinde çeşitli müzik dinletilerimiz olmuştu. Bugün de Hazarbaba Kayak Merkezi’ndeyiz. Etkinliklerimize devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.