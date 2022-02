Genç girişimciden kurumları rahatlatacak yerli ve milli ‘yüz tanıma' teknolojisi

Elazığ’da devletten destek alan genç girişimci Yavuz Akın, yerli ve milli yapay zeka tabanlı 'Yüz tanıma sistemi temelli geçiş kontrol sistemi' geliştirdi. Bu sayede klasik kartlı giriş sistemleri ile parmak izi okuyucuları rafa kalkacakken birçok kurum ve kuruluş personelin devam ve verimliliğini daha rahat kontrol edebilecek.

Elazığ’da genç girişimci Yavuz Akın ve beraberindeki yazılım ekibi, devletten aldığı destek ile yerli ve milli yapay zeka tabanlı 'Yüz tanıma sistemi temelli geçiş kontrol sistemi' geliştirdi. Proje ile birçok kurum ve kuruluşun personellerinin devam ve verimliliğini kontrol edebilmek için kullandığı klasik kartlı giriş sistemleri ile parmak izi okuyucuları rafa kalkacak. Sistemin en büyük özelliği ise kriptolojik protokoller ile arka planda kişisel verileri gizlenerek, hiçbir şekilde kimse tarafından ele geçirilemiyor olması. Yüz tanıma algoritmasının başarısını artırmak için hibrit bir yaklaşım kullanan ekip, aynı zamanda bu süreçte yapacağı ARGE çalışmalarıyla ülkenin yapay zeka strateji yol haritasına katkı sağlayacak. Hızla çalışmalarını sürdüren ekip, çalışmalarında test aşamasına kadar geldi.



"Testler kısa bir zaman içinde tamamlanacak"

Geliştirdikleri projenin yüz tanıma sistemi olduğunu belirten Yavuz Akın, “Ana temeli geçiş kontrol sitemlerinde kullanacağız. Projemiz üretim geliştirme aşamasında. ARGE çalışmaları tamamlanmış. Şu an ürün geliştirme arkadaşlarımız tarafından ürün gelişim aşamasında. Personelin takibini, gün sonunda iş yerine giriş çıkış saatlerini artık imza ve kartlı geçiş sistemleriyle değil, yüz tanıma teknolojisiyle yapacağız. Projemizin asıl büyük özeliği de arka planda anonimleşmesidir. Arka planda kişisel verileri gizliyoruz. Kişilere ait veriler hiçbir şekilde kimse tarafından ele geçirilemiyor. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği bunu yapmak zorundayız. Proje şu anda test aşamasında. Resmi bir kurum tarafından da test ediliyor. Kısa bir zaman içinde testler tamamlanır. Şu an ara yüz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



"Başarıyı arttırmak için hibrit bir yaklaşım kullanmaktayız"

Projenin KOSGEP tarafından desteklendiğini aktaran Akın, “Projenin bedeli 358 bin lira. Şu an projemiz iki aydır onaylandı. 10 ayımız var, 10 ay içerisinde ürünümüzü geliştirip aktif hale getireceğiz. Projemizin en büyük hedeflerinden biri güvenli ve hızlı ve efektif bir kimlik doğrulama platformu olmasıdır. Geliştirilecek sistemlerde en önemli tarafımız kriptolojik protokoller. Blok zincir teknolojisi ve yapay zeka sitemleri sayesinde verimlilik artışı, maliyet azaltması ve özelikle 11. Kalkınma Planında hedeflenen siber güvenlik amaçlarına katkı sunması bekleniyor. Yüz tanıma algoritmasının başarısını artırmak için hibrit bir yaklaşım kullanmaktayız. Bu süreçte yapılacak arge çalışmaları ülkemizin özelikle yapay zeka strateji yol haritasına katkı sağlayacaktır. Tüm bu süreçte kullanılacak diğer makine öğrenme yaklaşımları ve blok zincir teknoloji ile tüm sürecin kişisel verilerin korunması kanununa uyumlu hale getirilmesi proje çıktısı olacak ürünlerimizi benzer mevcut ürünlerden farklılaştıracak yenilikçi ve özgün yönlerimiz olacaktır. Ülkemizin yerli ve milli yazılımlar geliştirmesinin dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

