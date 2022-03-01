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Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğu ilçede vatandaşlar heyecanlı

İHA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarla dolar olduğu belirtildi.

Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğu ilçede vatandaşlar heyecanlı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarla dolar olduğu belirtildi.
Yaklaşık bir yıldır Elazığ’da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu. Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

"Bu saha cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır"
Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu. Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 2030 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye’nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.
Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, "Tabi ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer" diye konuştu.
Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını Maden ilçesindeki fabrikaların karşıladığını söyleyen Mustafa Taşdemir, "Bu rezervin ne kadar büyük olduğunu tüm dünya biliyor bir zamanlar dünyanın en büyük 5. fabrikasıydı. Şuan maden ilçemiz nüfus kaybediyor göç çok oluyor işsizlikten dolayı yarın bir şey olsa eski günlerimize dönmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu.
Hüseyin Üzet isimli vatandaş da, "Maden rezervlerinin ülkemize ilimize, ilçemize ve gençlerimize katkısı olur. Tesisin mutlaka maden ilçesinde kurulması lazım. Rezervler maden de bulunmuşsa tesiste burada kurulmalı biz bunu istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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