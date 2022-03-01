Elazığ’da tenis müsabakaları tamamlandı

Elazığ’da 6 takım ve 24 sporcunun katılımıyla okul sporları gençler tenis müsabakaları gerçekleştirildi.

Elazığ'da 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Merkezi tenis kortlarında okul sporları gençler tenis müsabakaları 6 takım 24 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda genç erkeklerde Ahmet Kabaklı Fen Lisesi 1. olurken, genç kızlarda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 1. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Kış aylarında özellikle sıkıntı yaşadığımız kortlarımızda kapalı olmaması nedeniyle müsabakalar spor salonlarımızda gerçekleştiriliyordu. 2021 yılı içerisinde ihalesini ve yapım işini tamamladığımız tenis kortlarımızda 4 açık 1 kapalı olmak üzere 5 kort kazandırdık. İlk resmi maçları mevsimde kış olması hasebiyle kapalı kortumuzda tenis branşı için kendilerine ait bir ortamda müsabakalar gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de tenis müsabaka takvimi yoğun olacaktır. Bir kez daha sporcularımız ve antrenörler için hayırlı olmasını temenni ediyor, müsabakalarda dereceye giren okullarımızı ve idarecilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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