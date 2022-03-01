Elazığ SYSK, Mersin'den eli boş döndü

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Geçtiğimiz hafta evinde Oğuzeli HEM’i farklı yenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta konuk olduğu lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 2821 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu 14. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı, Oğuzeli HEM’i 3321 yenen Elazığ SYSK, bu haftayı yenilgiyle tamamladı. Mersin Yenişehir Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısını 1311 önde tamamlayan ev sahibi takım, maçı da 2821 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Elazığ ekibi bu yenilgiyle 17 puanla 4. sırada kalırken, Mersin Büyükşehir Belediyespor puanını 24’e yükseltti.

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