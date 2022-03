Elazığ’da TSO Başkanı Arslan, “42 ana başlıktaki 250 aksiyonumuzun her biri şehrimizin ve ticaretimizin gelişmesine odaklıdır”

TOBB Akreditasyon sürecinde öncelikle üyelere, Elazığ’da ile iş dünyasına değer üretmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için gayret gösterdiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “42 ana başlıktaki 250 aksiyonumuzun her biri şehrimizin ve ticaretimizin gelişmesine odaklıdır” dedi.

Elazığ TSO tarafından 2018/2021 dönemini kapsayan faaliyetlerden ‘İyi Uygulamalar’ örneği olarak seçilen 42 ana başlıktaki 250 faaliyetin yer aldığı yayın, TOBB Başkan Yardımcısı ve TOBB Akreditasyon Başkanı Faik Yavuz’a Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan tarafından takdim edildi. Yayını inceleyen Yavuz, akreditasyon sürecinin bir gereği olarak diğer odaların da istifade edebileceği örnek yayın için Elazığ TSO’yu tebrik etti.

TOBB Akreditasyon Başkanı Yavuz, akreditasyon sürecinin bir gereği olarak odaların iyi uygulamalarını diğer odalarla da paylaşması gerektiğine işaret ederek, “Asilhan Başkanımızla TOBB çatısı altında birçok kurulda görev yapıyoruz. Kendisinin ne kadar pozitif bir insan olduğunu ve yönetişimi esas alarak faaliyetleri yürüttüğünü yakından biliyorum. Elazığ TSO hakikaten TOBB camiası içerisinde konuşulan ve yaptığı çalışmalar ile her alanda fark oluşturan bir oda oldu. Bu yayın da zaten bunun bir göstergesi. Özellikle Akreditasyon sürecinde tüm odalarımızın inanıyorum ki mutlaka kendilerinin de uygulamayabilecekleri bir faaliyeti buradan örnek alacaktır” diye konuştu.

Ziyarette bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Faik Yavuz, hakikaten bizim için her zaman abilik yapan bizim de kendisiyle birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğumuz bir insan. TOBB Akreditasyon sürecinde biz öncelikle üyelerimize, ilimize ve iş dünyamıza değer üretmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için gayret gösterdik. 42 ana başlıktaki 250 aksiyonumuzun her biri şehrimizin ve ticaretimizin gelişmesine odaklıdır. Bu çalışmalar yapılırken odamız profesyonelleri de işlerinin gereği olarak bunları yayına dönüştürerek Odamızın Akreditasyon sürecine değer katmışlardır” şeklinde konuştu.

