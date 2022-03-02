Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Ekipler, yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramalarda sürücünün çantasında 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gümüşkavak Mahallesi´nde ise jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 'payp' diye tabir edilen 2 cam düzenek ile 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alanın 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-03-02 09:32:22
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