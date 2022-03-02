PFDK'dan İzzet’e 5 maçtan men cezası

Başkent Gözgözler Akademi FK maçı sonrası rakip takım oyuncusuna saldırısından dolayı Elazığsporlu futbolcu İzzet Topatar’a 5 maçtan men cezası verildi.

Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynanan maçın sonunda rakip takım oyuncusuna fiziki müdahalede bulunan Elazığsporlu kanat oyuncusu İzzet Topatar’ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 Mart 2022 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, "Elazığspor Kulübü sporcusu İzzet Topatar'ın 23 Şubat 2022 tarihinde oynanan ElazığsporBaşkent Gözgözler Akademi FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verildi.

5 maçlık cezasının ilkini Çatalcaspor’la deplasmanda oynanan maçta çeken genç kanat oyuncusu, Sancaktepe FK, Kahta 02 Spor, Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor maçlarında da formasından uzak kalacak.

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