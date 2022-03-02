Elazığ’da Mehmet Akif Ersoy, ‘Bizim Akif’ adlı tiyatro oyunuyla anıldı

Elazığ Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla ‘Bizim Akif’ adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak İstiklal Marşının kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla oynanan tek perdelik 'Bizim Akif' adlı müzikal tiyatro oyunu sergilendi. Gösteriye çok sayıda vatandaş katılırken, yazarlığını ve yönetmenliğini Hasan Özaşlamacı’nın yaptığı, Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak, Nagihan Yıldız ve Barış Demirtürk gibi oyuncular oyunda sahne aldı.

Vatandaşlar, bir inanç ve dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy’un, Kurtuluş Savaşındaki milli mücadele ruhunu dizelere döktüğü İstiklal Marşının kabulünün 101. yılında Türk milletine örnek olan milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ve İstiklal Marşı’nın genç nesillere tanıtılması noktasında tiyatro, sinema ve diğer kültür sanat etkinliklerinin etkili olduğunu belirterek bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti. Vatandaşlar, bu konuya önem veren ve öncülük eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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