HD Elazığ Karakoçan FK, Ordu'ya gidecek

HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’un 28. haftasında deplasmanda oynayacağı 52 Orduspor FK maçı için, Perşembe günü Ordu’ya gidecek.
TFF 3. Lig 2. Grup’un 28. Haftası’nda 52 Orduspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan HD Elazığ Karakoçan FK, zorlu maç için Perşembe günü yola çıkacak. Maçın son çalışmasını Cuma günü Ordu’da gerçekleştirecek olan MaviBeyazlı ekip, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ’a dönecek. HD Elazığ Karakoçan’da bu maç öncesi Ahmet Can Arık kart cezası nedeniyle kafilede yer alamayacak. Stoper Şeyhmus Abdulkadir’in son durumu ise Perşembe günü belli olacak.
MaviBeyazlılarda cezasını tamamlayan kaptan Kaan Güdü ile Ekrem Sütçü, teknik sorumlu Ender Çınar’ın şans tanıması halinde 52 Orduspor FK karşısında sahada olabilecek.
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