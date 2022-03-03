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Kanser tedavisi gören gencin hayalini jandarma gerçekleştirdi

İHA

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanser tedavisi gören 23 yaşındaki gencin jandarma kıyafeti giyme ve araçlarına binme hayalini gerçekleştirdi.

Kanser tedavisi gören gencin hayalini jandarma gerçekleştirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanser tedavisi gören 23 yaşındaki gencin jandarma kıyafeti giyme ve araçlarına binme hayalini gerçekleştirdi.
Elazığ’da kanser tedavisi gören ve jandarmayı çok seven 23 yaşındaki Burak Demirbağ, en büyük hayalinin jandarma kıyafeti giymek ve araçlarına binmek olduğunu dile getirdi. Baba Zülfü Demirbağ, İl Jandarma Komutanlığı’nı arayarak oğlunun hayalini gerçekleştirmek için yardım istedi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız aileyi davet etti. Burak’a jandarma kıyafeti giydirildi ve kısa bir eğitim yaptırıldı. Ardından erlerle birlikte aynı masada yemek yiyen Burak, jandarma araçlarına bindi. Son olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız tarafından ağırlanan Burak’a çeşitli hediyeler verildi. En büyük hayali gerçek olan Burak, Albay Yıldız ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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