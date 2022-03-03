Elazığ’da baharın habercisi bademler çiçek açtı

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Elazığ’da çetin geçen kış aylarının ardından baharın müjdecisi olan bademler çiçekler açtı. Zamansız açan çiçekler vatandaşları hayrete düşürdü.

Elazığ’da Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Mart ayında havaların ısınmaya başlaması ile Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bademler çiçek açmaya başladı. Yüksek dağlarında hala kar bulunan Elazığ’da rakımı düşük bölgeler de badem çiçeklerin açması vatandaşları hayrete düşürdü.

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