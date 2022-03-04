FÜ’de sıfır atık eğitimi verildi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) Kız Kardeşim Projesi kapsamında sıfır atık eğitimi verildi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumu sebeplerinin gözden geçirilmesi ve engellenmesi konularında farkındalığın artırılmasını amaçlayan Kız Kardeşim Projesi sıfır atık eğitimi FÜ gerçekleştirildi. Eğitim Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda Habitat Derneği Proje Yürütücüsü Nazan Bütüner tarafından verildi. Bütüner, kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların, öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaklarını ifade etti.

Bütüner, eğitim programında sıfır atık nedir, amaçları, hedefleri, kazançları nelerdir, atık türleri nelerdir, atık oluşumunu nasıl engelleyebiliriz, atıkları nasıl azaltabiliriz, geri dönüşüm nedir ve nasıl uygulanır, biriktirme ekipmanları nelerdir gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verilirken, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran tarafından Habitat Derneği Proje Yürütücüsü Nazan Bütüner’e onurluk takdiminde bulunuldu.

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