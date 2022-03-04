Elazığ’da tır devrildi: 2 yaralı

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Elazığ’da buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığMalatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AAH 463 plakalı tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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