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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da atletizm seçmeleri yapıldı

İHA

Elazığ’da atletizm seçmeleri yapıldı

Elazığ’da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri 220 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye genelinde yapılan Atletizm Geliştirme Projesi il seçmeleri Elazığ’da da gerçekleştirildi. Kültür Park’ta 11 takım 220 sporcu katıldı. Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi.
Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “İlimizde gerçekleştirilen Atletizm Geliştirme Projesi ile sporcularımız yeteneklerinin farkına varıyor. Ayrıca Yetenek Taraması ile genç yaştaki sporcularımızı keşfediyor ve onları yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu yıl içerisinde 20 bin gencimizi taramadan geçirmeyi hedefliyoruz. Yarışlarda dereceye giren ve ilimizi gruplarda temsil eden sporcularımızı, okul idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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