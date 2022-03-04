Elazığ’da sel suları altında kalan köprü ulaşıma kapatıldı

Elazığ’da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeniyle dereler taştı. Sel sularının altında kalan bir köprü ise ulaşıma kapatıldı.

Karakoçan ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde dağlık bölgelerde etkili olan yağmurun ardından oluşan sel, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Tekardiç köyü köprüsünün de sular altında kalmasına neden oldu. Karakoçan Kaymakamlığı tarafından vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için köprü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

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