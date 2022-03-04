Elazığ’a atış poligonu müjdesi

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Elazığ'da atıcılık ve avcılık spor camiasının heyecanla beklediği Trap Skeet Atış Poligonu kuruluyor.



Elazığ’da Trap Skeet Atış Poligonu kuruluyor. Atıcılık ve avcılık spor camiasının heyecanla beklediği Elazığ Trap Skeet Atış Poligonu projesinin yer tahsisi işlemi tamamlandı. Elazığ’da Trap Skeet Atış Poligonu yapılması amacıyla Merkez Yukarı Demirtaş Köyü’nde 78 bin metrekare yüzölçümlü arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 03 Mart 2022 tarihli olurları ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

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