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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Üniversitesinde akademik buluşmalar devam ediyor

İHA

Fırat Üniversitesinde akademik buluşmalar devam ediyor

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, akademik buluşmalar programının ikincisi düzenlendi.
İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen ‘Kur’an’ın belagatı ve icazı üzerine tartışmalar konulu programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Soysaldı’nın moderatörlüğünü yaptığı programa konuşmacı olarak yine Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Erdim katıldı.
Kur’anı Kerim’in tarihi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Enes Erdim, mucizelerin en büyüğü olduğunu ifade etti. Kur’an’ın icazı ile ilgili konuşan Doç. Dr. Enes Erdim, “Kur'an ve Hz. Peygamberin (sav), Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu söyleyerek, Arapların onun benzerini ortaya çıkaramayacaklarını iddia etmesi ve bunun için meydan okumasıdır. Hz Peygamberin (sav), bu meydan okumayı kendi ifadeleri veya ‘Eğer doğru söylüyorlarsa onun sözlerinin bir benzerini getirsinler’ ‘De ki: And olsun ki, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de verseler, onun benzerini meydana çıkaramazlar’ gibi ayetlerle yapmış olması arasında bir fark yoktur” dedi.

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