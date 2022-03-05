Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan kadınlara buhar banyosu önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, canlı ve temiz bir cilt için buhar banyosunun etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, kadınlara cilt bakımı konusunda önemli bilgiler verdi. Oldukça pratik olan buhar banyosunun, canlı ve temiz bir cilt için etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Dalmış, kolay bir hazırlanışa sahip olmasıyla da herkesin evinde düzenli bir şekilde yapabileceği bir cilt bakım uygulaması olduğunu vurguladı. Dalmış, “Buhar banyosu, gözenekleri açıyor. Buhar banyosu kir, toz ve makyaj gibi faktörlerin etkisiyle tıkanan gözeneklerinizi açar ve böylece siyah nokta oluşumunu önler. Var olan siyah noktaların ise cildinizden arındırılmasını kolaylaştırır. Bu uygulama kirlenme nedeniyle oluşan yağlanmayı da ciltten uzaklaştırır. Sivilce oluşumunu önlüyor. Cildi arındırmasından ve sivilce oluşumuna neden olan kirlilikleri uzaklaştırmasından kaynaklı olarak sivilce oluşumunu önler. Düzenli aralıklarla yapılan buhar uygulamasından sonra sivilcelerin azaldığı ve yok olduğu görülecektir. Pürüzsüz bir cildi beraberinde sunan buhar banyosu, özgüveninizi de attıracaktır. Lekeleri uzaklaştırıyor. Buhar banyosu cildi ölü derilerden ve lekelerden temizler. Böylece ciltte eşit ton oluşmasını sağlayarak parlak ve ışıltılı bir cildin öncüsü olur. Kan dolaşımını arttırıyor. Buhar banyosunun bir diğer faydası elbette kan dolaşımını arttırması oluyor. Ayrıca kasları da rahatlatan bu yöntem, cildin kırışıklıklardan uzaklaşmasını sağlıyor. Bu sayede genç ve canlı bir cildi beraberinde sunuyor. Temiz ve ferah bir cilde sahip olmak herkesin hayali. Bunu evde rahatça yapabilirsiniz. Öncelikle cildinizi var ise makyajdan arındırın ve temiz olduğundan emin olun. 2 litre kadar bir suyu kaynatın. Bu miktar buhar banyosu için yeterli olacaktır. Suyu derin bir kap içerisine alın ve ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Daha sonra suyun üzerine eğilin ve buharın dışarıya çıkmaması adına bir havluyla başınızı ve kabı kapatın. 1015 dakika bekledikten sonra rahatlamış olan cildinize doğal bir maske yapabilir ya da doğal bir tonik olan gül suyu ile silebilirsiniz. Bunlar sivilce ve siyah noktaların arındırılmasında oldukça faydalı olacaktır. Daha fazla sonuç elde etmek isteyenler kaynattıkları suyun içine yarım çay bardağı elma sirkesi ya da sadece bir çay kaşığı kekik ilave edebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.