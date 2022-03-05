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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 8474 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça iyi başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 2016 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım devreye 1 sayı farkla 3736 önde girdi. Üçüncü periyotta yabancı oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla Elazığ İl Özel İdare, bu bölümü 6147 üstünlükle geçti. Nefesleri kesen son periyotta hata yapmayan BordoBeyazlılar, parkeden 8474’lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Matematiksel olarak kümede kalma şansı devam eden Elazığ İl Özel İdare, kalan 6 hafta için yeniden umutlarını yeşertti. 4 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Elazığ ekibinde Melike Yalçınkaya kaydettiği 27 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Victoria Macaulay’ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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