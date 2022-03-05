Kırmızı karta sinirlenip, takımı sahadan çektiler

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Elazığ’da oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup maçı, konuk takımın 40. dakikada sahadan çekilme kararı nedeniyle tamamlanamadı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 14. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, sahasında Bingöl Karlıova Yıldırımspor’la karşılaştı. Gergin başlayan ve Fırat Üniversitesi’nin 10’lık üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında hakem Hasan Basri Beyter, Bingöl ekibinden kaptan Nihat Demirbağ’ı kırmızı kartla oyundan attı. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Karlıova Yıldırımspor teknik heyeti ve futbolcuları maça devam etmeme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakayı Fırat Üniversitesi adına hükmen 30 tescil etmesi bekleniyor.

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