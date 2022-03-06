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BAL: Elazığ Yolspor: 8 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

İHA

BAL: Elazığ Yolspor: 8 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 14. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i 80 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçı Elazığ ekibi her iki yarıda bulduğu gollerle 80 kazandı. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 24’e yükseltti.
Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise deplasmanda karşılaştığı maçta Dersimspor’a 31 yenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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