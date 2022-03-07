Elazığ’da 22 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Elazığ’da 2022 yatırım programında yer alan Uluova Gökçe Göleti ve Sulaması Projesi ile 22 bin 850 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Elazığ Uluova Gökçe Göleti ve Sulaması Planlama Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri, teknik personel ve yüklenici firma katıldı.

Açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Elazığ Uluova Gökçe Göleti, Elazığ’ın yaklaşık 27 km güneybatısındaki Gökçe köyünün 6 kilometre batısındaki Uluova Çayı üzerinde yer almaktadır. Temelden 59,50 metre, talvegden 39,75 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde olan gölette depolanacak 16 milyon 480 bin metreküp su ile 22 bin 850 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanması sağlanacaktır. Böylece, Uluova Sulaması kapsamında 220 metre terfi ile pompajlı olarak sulanması öngörülen tarım arazileri, cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilmek suretiyle, pompaj ve enerji bedeli olmadan daha ekonomik bir sulama yapılması sağlanmış olacaktır. Planlama raporu tamamlanmak üzere olan işin proje yapımı 2022 yatırım programında yer almakta olup, proje yapımı ihalesi gerçekleştirilecektir” dedi.

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