Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 - Yozgat ASP: 30

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Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı maçta Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK’yı 3130 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK’yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısını 1514 önde tamamlayan Elazığ SYSK, parkeden 3130’luk galibiyetle ayrılarak haftayı 2 puanla tamamladı. Elazığ ekibinde Gizem Dilek, kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynadı.

Puanını 19’a yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 16. haftada deplasmanda Rize ekibi Olimpik Pazar’la deplasmanda karşılaşacak.

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