Elazığ Belediyesinden çocuk ve gençlere müzik eğitimi

Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Korosu, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk ve gençlik korosu çalışmalarına ara vermeden ilerliyor. Bu kapsamda düzenlenen koro çalışmalarında 1025 yaş arası çocuk ve genç bireylerin dinleme yeteneğinin geliştirilmesi, çocukların dinledikleri sesler yoluyla algı yeteneklerinin geliştirilmesi, müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi ve teknik anlamda kendisini eğitebilmesini amaçlayan dersler ücretsiz bir şekilde çocuk ve genç bireylere verilmeye devam ediyor. Koro şefi Tuna Bozkurt yönetiminde çalışmalarına devam eden çocuk ve gençlik korosunun bünyesinde Türk halk müziği, Türk sanat müziği, kürsübaşı ve halk oyunları bölümleri yer alıyor.

30 kişilik kadrosuyla çalışmalarına devam eden gençlere ses ve şan eğitimi, enstrüman eğitimi, nota eğitimi ve halk oyunları eğitimlerinin her hafta pazar günü Elazığ Belediyesi Doğukent Kaya Karakaya hizmet binasında ücretsiz bir şekilde verileceği bildirildi.

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