Elazığ’da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta 2 katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürürken, karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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