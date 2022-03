Elazığ'ın ilk kadın muhtarıydı, koltuğu eşinden devraldı, köyün Emine ablası oldu

Elazığ'da, 1999 yılında girdiği seçimi kazanarak kentin ilk kadın muhtarı olan 61 yaşındaki Emine Altuntaş, son seçimde muhtarlığı eşinden alarak yeniden görev başına geçti. Uzun yıllardır muhtarlık yapan Altuntaş, yaptığı çalışmalarla köyün 'Emine ablası' oldu.

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan 300 nüfuslu Temür köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Altuntaş (61), 1999 yılında girdiği seçimi kazanarak Elazığ’ın ilk kadın muhtarı oldu. Koltuğu 3 dönem muhtarlık yapan eşi Suat Altuntaş’tan alan Emine Altuntaş, bir dönem muhtarlık yaptıktan sonra görevi yine eşine devretti. Eşinin 3 dönem daha muhtarlık yapmasının ardından Emine Altuntaş, aday olduğu 2019 seçimlerinde tekrar muhtar oldu. 6 dönem muhtarlık yapan eşini de kendisine aza yapan Altuntaş, çalışmaları, girişkenliği ve sevecenliğiyle seçmenlerinin taktirini toplayarak vatandaşların Emine ablası oldu. Başta kendi kızları olmak üzere tüm kadınlara örnek olan muhtar Altuntaş, eşinin de her daim kendine destek olduğunu söyledi. İlk olarak 1974 yılında 2 dönem amcasının muhtarlık yaptığını aktaran Altuntaş, yarım asırdır muhtarlığın ailede olduğunu ifade etti. Seçmenlerinin kendilerinden memnun olduğunu aktaran Altuntaş, kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.



"1999’da Elazığ’da ilk kadın muhtar ben oldum"

İki dönen amcasının muhtar olduğunu hatırlatan Emine Altuntaş, "Ondan sonra eşim oldu. Eşimden sonra bir müddet ben oldum. 1999’da Elazığ’da ilk kadın muhtar ben oldum. Daha sonra tekrara eşim oldu. Bu dönem tekrar ben oldum. Böylece 50 senedir muhtarlık bizde. Muhtarlığa alıştık. Köyümüze yardım etmeyi seviyoruz. Köyümüzün kanalizasyonu, kilitli parkesini, içme suyu şebekesini, yollarını yaptık. Mezarlıklara tel örgü çektik, çeşmesini yaptırdık. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İl Özel İdare de bize çok yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygı duyuyorum. O muhtarların değerini bize bildirdi ve ondan çok memnunuz” dedi.



"Kadınlarının kendi ayaklarının üzerinde durmasını çok istiyorum"

İlk kez seçildiği 1999'da muhtarlığı çok bilinmediğini aktaran Altuntaş, "O dönemde maaş, pirimler yoktu. Bunlardan öte bizim değerimiz arttı, ben ona önem veriyorum. Kadınlarının ayaklarının üzerinde durmasını çok istiyorum. Hiçbir kadının erkeğe bağlanmaması lazım. Bunun bilincinde olsunlar ve ayaklarının üzerinde dursunlar. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapsınlar. Eve oturmakla olmuyor. Benim çocuklarımın okumasını çok istiyorum ve bir yerlere gelmesini istiyorum. En önemlisi bir kadının ekonomik özgürlüğü olmalıdır. Kimseye muhtaç olmasınlar. Kadınlar her girdiği işte başarılı oluyor. Ben bunu etrafımda da görüyorum" diye konuştu.



"2 dönem amcam oldu, 6 dönem eşim oldu, 2 dönem de ben oldum"

Önceden muhtar olan eşinin şimdi aza olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Eşimden çok memnunum. Bizim evde demokrasi var. Kesinlikle aramızda sen aza ol ben muhtar olacağım gibi bir durum söz konusu değildir. Sen bu dönem muhtar ol diye kendisi teklifte bulundu. O konuda çok anlaşıyoruz. Ben özgür bir kadınım. Eşim bana gerçekten güveniyor, ben de ona güvenirim. Kendisi benim bu dönem muhtar olmamamı istedi. Aslında ben girişken olmayı seven bir insanım, yani mücadele etmeyi seviyorum. Biz Elazığ’da doğduk büyüdük, okulumuzu da orada okuduk. Sonra babalarımızdan dolayı buraya köye geldik ve yerleştik. Burada da bir şeyler yapmaya çalıştık. Oturmakla olmuyor yani bir şeyler yapmayı, üretmeyi seviyoruz. Bir insana ufakta bir faydan olması çok çok önemli. Ben oturmayı sevmiyorum. Eşimde benin bu huyumu biliyor o yüzden devir aldık. 2 dönem benim amcam oldu, 6 dönem eşim oldu, 2 dönem de ben oldum. Benim 4 tane kızım var. En büyüğü evli, en küçüğü 4. sınıf gazetecilik bölümünü okuyor. Ben hepsinin de beni örnek almalarını isterim. Sadece kendi çocuklarım için değil bütün çocukların güzel bir geleceklerinin olmalarını istiyorum. Benim için kız çocukları çok önemli. Ayaklarının üzerinde durmaları ve mücadele etmeleri lazım. Sadece beni değil güzel işler yapan herkesi örnek alsınlar" şeklinde konuştu.



"Eşimin yanında ben aza oldum, muhtarlıkta benden daha iyi diyebilirim"

1973 yılında 2 dönem babasının muhtarlık yaptığını aktaran Suat Altuntaş, "Daha sonra askerden geldikten sonra ben muhtar oldum. Bu muhtarlığım 1999 yılına kadar devam etti. Sonra 1999 yılında eşimi muhtarlık için aday ettik. Çünkü o daha girişken ve aktifti. Bir dönem bittikten sonra ben muhtar oldum. Bu muhtarlığım da son döneme kadar geldi. Bu dönem de eşim tekrar muhtar oldu. Benim yaptığım muhtarlık 6 dönem 30 yıldır. Eşimin yanında ben aza oldum. Eşimi destekliyorum. Bu konularda da kendisi girişken ve daha iyidir. Benden daha iyi diyebilirim. Köyün hemen bütün işlerini yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Yaptığı hizmetler iyi köy halkı da memnun. Köy halkı bizden de memnun yoksa 50 yıl bir yerde muhtarlık yapılamaz. Babadan oğula oğuldan geline öyle devam ediyor. Daha nereye kadar gideceği de belli değil" ifadelerini kullandı.



"Annem bize örnek olduğu gibi bütün kız çocuklarına örnek oluyor"

Kızları Sinem Altuntaş ise “Annem çok girişken bir kadın her işte öyledir. Konuşması, yaptığı işler olsun çok güzel ve annemize özeniyoruz örnek almaya çalışıyoruz. Biz 4 kız kardeşiz, annem bize örnek olduğu gibi bütün kız çocuklarına örnek oluyor. Annem her işte çok başarılı. İnşallah böyle de devam eder" dedi.

