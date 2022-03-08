14 Şubat'ta askıda çiçek kampanyası başlatmıştı, 8 Mart'ta da o geleneği devam ettirdi

Elazığ'da yaşayan Tansel Bahat, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel başlattığı 'Askıda Çiçek' kampanyasını 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de devam ettiriyor.

Elazığ'da Üniversite Mahallesi’nde çiçekçi dükkanı bulunan Tansel Bahat’ın Sevgililer Gününe özel yaptığı 'Askıda Çiçek’ kampanyası beğeni topladı. Bahat'ın Sevgililer Gününde başlattığı kampanyaya yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaş maddi destek sağladı. Bahat, gelen desteklerle başlattığı 'Askıda Çiçek’ kampanyasında bu kez kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de devam ettirilen 'Askıda Çiçek’ kampanyası kadınlardan yoğun ilgi gördü. İçinde her türden çiçeğin bulunduğu sepetten kadınlara ücretsiz bir şekilde çiçek hediye ediliyor.

Kadınları mutlu etmek için askıda çiçek kampanyasına devam ettiklerini ifade eden çiçekçi Tansel Bahat, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için bir kampanya başlattık, kadınlara bir güzellik yapalım istedik. 14 Şubatta sevgililer için askıda çiçek kampanyası başlatıp çiçek dağıtmıştık. Bu geleneğimizi devam ettirelim dedik. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli roller oynayan kadınlarımız için askıda çiçek hazırladık ve çiçek hediye ediyoruz. Biz kampanyaya 14 Şubatta Sevgililer Gününde başladık ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Sevgililer Günü için yaptığımız kampanya için yurtdışından ve Türkiye’nin bazı illerinden arayıp bize para gönderen kişiler oldu onlara teşekkür ediyoruz. 14 Şubatta o paralarla çiçek dağıttık biz yarısını da bugüne ayırdık o para gönderenlerinde bu kampanya da emeği var" dedi.

Sepetten çiçek alan kadınlardan Dilan Karaduman, "Çiçekçi abimiz böyle bir kampanya düzenlemiş. Daha önceki kampanyalarından da yararlanmıştık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kampanyayı beğendiğini ifade eden kadınlardan Esra Beyazgöz, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınları unutmadığı için çiçekçi abimize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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