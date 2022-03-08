Elazığ’da nevruz çiçekleri açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da baharın müjdecisi olan 'nevruz çiçekleri' açmaya başladı.

Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Her yıl mart ayının başlarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, Beyyurdu köyünde birbirinden renkli açtı. Karların eridiği alanlarda açan nevruz çiçekleri doyumsuz manzara oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.