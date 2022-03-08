Dalmış Beauty: "Medikal cilt bakımı ile tende gözle görülür bir değişim ortaya çıkar"

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, medikal cilt bakımı ile özellikle kadınların aradığı ışıltı, güzellik ve yenilenmenin yakalanabileceğini söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, medikal cilt bakımı konusunda bilgi verdi. Medikal cilt bakımı ile ciltte gözle görülür bir değişimin olduğunu aktaran Dalmış, uygulamanın dermatolojik kozmetik ürünler kullanılarak yapılan cilt bakımı olduğunu bildirdi. Dalmış, “Uygulanan cilt bakımı kişinin yaşına, cildin durumuna, sorunlarına ve tipine göre değişir. Yan etkisi olmadığından her yaşta kadın ve erkek tarafından kullanılabilir. Medikal cilt bakımıyla cilt kirden arındırılır. Derinlemesine yapılan temizlikle beraber nemlendirme yapılır. Sebum dengesinin kurulmasında cilde destek sağlayan medikal bakım, cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Medikal cilt bakımı ilk seansla farkını ortaya koymaktadır. İlk seansta görülen ışıltının kalıcı olması için düzenli yaptırmaya ihtiyaç duyulmakta. Uygulama sırasında lenf drenaj sistemi aktiftir. Sistemin aktif olması ve kan dolaşımının hızlanması cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Medikal bakımı cildin yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Gözenekleri derinlemesine temizleyerek cildin nefes almasını sağlar. Sebum dengesinin korunmasına yardımcıdır. Cilt lekelerini zamanla yok eder. Cilde elastikiyet sağlayarak daha genç ve dinç görünmesine yardımcı olur. Cilt bakımını evde kendim yapabilirim diyenler çıkabilir. Cilt bakımı konusunda profesyonel bilginiz yoksa yanlış uygulamalar cildinizin daha kötü olmasına neden olabilirsiniz. Medikal cilt bakımı, profesyoneller tarafından doğru ve kaliteli ürünün doğru şekilde uygulanmasıdır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız medikal cilt bakımını tercih etmelisiniz. Medikal cilt bakımı süresi ortalama 45 dakika ile bir saattir. Normal ciltler için medikal cilt bakımı periyodu 21 günde birdir. Her gün yoğun makyaj yapanlar için bu iki haftada bire inmektedir. Yoğun makyaj nedeniyle gözenekler daha çabuk kapandığından temizlenmeye ihtiyaç duyulur” dedi.

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