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Elazığ’da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

İHA

Elazığ’da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

Elazığ’da yeni yılın ilk 2 ayında meydana gelen 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 173 kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Elazığ’da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında meydana gelen toplamda 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken 173 kişi de yaralandı.
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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