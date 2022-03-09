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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti

İHA

Güneydoğu Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve bugün açılışı yapılan Güneydoğu Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, 10 paydaş üniversite ile Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda 2 sürecek olan fuarın açılışı bugün yapıldı. Öğrenci ve mezunları, kamu ile işverenlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuarda yüzlerce stant kuruldu. Fuara akın eden binlerce öğrenci ise hayallerini gerçekleştirmek için yetkililerden bilgiler alarak başvurular yaptı.
Fuarı Elazığ ev sahipliğinde düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, “Fırat Üniversitesi koordinesi sağlanan, 10 paydaş üniversitemizle beraber kariyer fuarını gerçekleştirmekten şehrimiz adına büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Değerli öğrencilerimize fuar alanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimizle beraber staj imkanı, iş olanağı sağlanıyor. Gençlerin yön çizmesi anlamında yapılması gerekenlerle ilgili uzman bir ekip ile beraber 2 gün boyunca ağırlayacağız” dedi.
Öğrenciler için fuarın büyük bir imkan olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ‘Yetenek Her Yerde’ sloganı ile başlatmış olduğu Kariyer Günlerine ev sahipliği yapıyor. İlimizin marka değeri olan Fırat Üniversitemizin ev sahipliğinde 10 paydaş üniversite ile birlikte öğrencilerimizin kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Bugünlerimiz ve yarınlarımız olan gençlerimiz için sağlayacağımız her katkı geleceğimiz adına atılmış önemli adımlardır” diye konuştu.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise, “18 fakültesi, 3 yüksekokulu, 4 enstitüsü 9 meslek yüksek okulu ile araştırma üniversitesi olmayı başarmış olan üniversitemiz, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasın öğrencilerine kariyer planlama, staj yeri ve iş bulma, danışmanlık gibi konularda hizmet sunmaktadır. İş dünyasıyla yakın ilişkiler kurarak, kariyer odaklı etkinliklere önem vermektedir. Gelişen dünya fırsatlarla dolu olmasına rağmen bu fırsatları yakalamanın ve doğru bir şekilde değerlendirmenin zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, hem öğrenim hayatları devam eden öğrencilerimizin hem de mezunlarımıza sahip çıkmak için büyük bir görevi üstlenmiştir. İnsan kaynakları ofisi bünyesinde geliştirdikleri kariyer platformu ile gençlerimize gelecekleriyle ilgili kariyer planları oluşturmalarına staj ve iş yeri bulmaların rehberlik etmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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