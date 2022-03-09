Vali Toraman’dan fahiş fiyat ve stok denetimi

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Elazığ Valisi Ömer Toraman, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile birlikte marketler ve depolarında incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yapılan incelemede Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok yapma durumu ve fiyat artışları kontrol edildi. Vali Toraman fiyatlara tek tek bakarak depoları inceledi. Son olarak alış veriş yapıldı ve etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırdı.

Denetimlerin aralıklara süreceği bildirildi.

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