Direğe çarpma anı ile gündeme gelmişti, o anları anlattı: "Direğe çarptıktan sonra 2 dakika falan dengemi kaybettim"

Elazığ’da geçtiğimiz gün arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarpmış ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay anını anlatan Gürkan Namlı, direğe çarptıktan sonra 2 dakika kendisine gelemediğini belirtti.

Olay, geçtiğimiz gün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta arabasını park eden Gürkan Namlı bir süre park ettiği aracına bakarak yürürken kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken, neye uğradığını şaşıran Namlı ise bir süre gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Herkesin kendisini konuştuğunu aktaran Gürkan Namlı, yaşadığı anları İHA muhabirine anlattı. Köyden çarşıya geldiğini belirten Gürkan Namlı, “Yem ve gübre almak için gelmiştim ama fiyatların çok pahalı olduğunu görünce oradan çıkıp bir arkadaşın yanına uğrayayım dedim. Oraya giderken arabayı park ettim fakat arabam uygunsuz bir şekildeydi. O esnada yaşlı bir amca buradan geçiyordu ben de ona bakayım derken geldim direğe çarptım. Arkadaşımız dükkandan çıkarak yardımcı oldu. Su verdi bir sıkıntın var mı dedi ben de bir sıkıntım yok dedim. Zaten haberlere çıktıktan sonra telefonlarım hiç susmadı. Arkadaşlarımız sosyal medyaya da atmıştı bir de haberlere de çıkınca arayan arayana soran sorana oldu. Telefonumun şarjı yetişmiyordu. Direğe çarptıktan sonra 2 dakika falan dengemi kaybettim” dedi.

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