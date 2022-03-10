Prof. Dr. Orhan, “Prostat büyümesinde özelikle 50 yaş üstü erkeklerde dikkatli takip edilmesi gerekiyor”

Prostat büyümesine bağlı idrar yolu problemlerinin 40 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 75 'inde değişen şiddetlerde saptanabildiğini belirten Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Orhan, “Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçları olabilecek prostat büyümesi, özelikle 50 yaş üstü erkeklerde dikkatli takip edilmesi önem arz ediyor”dedi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Orhan, prostat büyümesine karşı idrar yolu problemleri hakkında bilgi verdi.

Prostat büyümesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Orhan, “Prostat büyümesine bağlı idrar yolu problemleri 40 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 75 'inde değişen şiddetlerde saptanabilmektedir. Bu belirtilere sahip erkeklerin yaklaşık yüzde 21'i beş yıl içerisinde cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Hastaların çeşitli tedavi alternatifleri ile şikayetleri, bazı tedaviler ile ameliyat ihtiyacının azaltılması mümkün. Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçları olabilecek prostat büyümesi, özelikle 50 yaş üstü erkeklerde dikkatli takip edilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sunuma, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve asistanlarının yanı sıra kentte çeşitli hastanelerde görev yapan çok sayıda üroloji doktoru katıldı.

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