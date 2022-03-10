Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan’ın maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçlarını erteleme kararıyla Elazığ takımları hafta sonu sahaya çıkamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonu yurt genelinde etkili olması beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar nedeniyle tüm lig maçlarını 1 hafta erteledi. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamada:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı” denildi.

Bu kapsamda Elazığ’ın TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor’un Nevşehir Belediyespor’la oynaması gereken 27. Hafta maçı ve TFF 3. Lig 2. Grup ekibi HD Elazığ Karakoçan FK’nın Yomraspor’la deplasmanda oynaması gereken 30. hafta maçı 1 hafta kaydırıldı.

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