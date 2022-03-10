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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu Kariyer Fuarı'na büyük ilgi

İHA

Güneydoğu Kariyer Fuarı'na büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve dün açılışı yapılan Güneydoğu Kariyer Fuarı'na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, 10 paydaş üniversite ile Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda 2 gün sürecek olan fuarın açılışı dün yapıldı. Öğrenci ve mezunları, kamu ile işverenlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuarda yüzlerce stant kuruldu. Bugün son günü olan fuara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bir çok ilden binlerce öğrenci hayallerini gerçekleştirmek için yetkililerden bilgiler alarak iş ve staj başvuruları yaptı.
Gelecek adına daha sağlam adımlar atmak için fuara geldiğini aktaran İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Fatih Sarıçicek, “Firmalar ile projeler görüştüm. Fikir alışverişi yaptık. Çok memnun kaldım. Beklediğimizden iyiydi” dedi.
Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ramazan Görevin ise “Çok memnun kaldım. Burada kendi bölümüm açısından ROKETSAN, ASELSAN gibi şirketlerin bize staj sunması çok iyi oldu. Fuar alanı çok değişikti. Çok farklı alanlar vardı. Herkes için güzel geçti. Fuarı iyi değerlendirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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