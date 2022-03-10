Elazığ’da BAL maçları ertelendi

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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun 15. haftasında oynanması gereken Elazığ derbisi bir hafta ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karar gereği hafta sonu oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 15. hafta maçları ertelendi. Bu kapsamda pazar günü oynanması gereken Kovancılarspor D. Fırat Üniversitesi GSK ile 12 Bingölspor Elazığ Yolspor maçları 1 hafta sonraya ertelendi.

20 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların başlama saati 13.00 olacak.

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