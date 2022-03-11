Elazığ İl Özel İdare’nin maçı ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ İl Özel İdare’nin maçı ertelendi

İHA

Elazığ İl Özel İdare’nin maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun olumsuz hava koşullarından dolayı aldığı karar gereği B. Kayseri BasketbolElazığ İl Özel İdare maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında oynanması gereken B. Kayseri Basketbol Elazığ İl Özel İdare maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun aldığı karar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “12 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Kayseri Basketbol karşılaşması ertelenmiştir. Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12 13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 89 şüpheli ...
Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
Pandemiyi fırsata çeviren kadınlar, çini ustası oldu
YEREL HABERLER Pandemiyi fırsata çeviren kadınlar, çini ustası oldu
Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı
YEREL HABERLER Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı
Elazığ’da 5 köy yolu ulaşıma açıldı 8'inde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 5 köy yolu ulaşıma açıldı 8'inde çalışmalar ...
Elazığ’da BAL maçları ertelendi
YEREL HABERLER Elazığ’da BAL maçları ertelendi
Elazığ’da amatör maçlar devam edecek
YEREL HABERLER Elazığ’da amatör maçlar devam edecek
Elazığ'da kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kapalı köy yollarının ulaşıma açılması ...
Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi ...
Güneydoğu Kariyer Fuarı'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Güneydoğu Kariyer Fuarı'na büyük ilgi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde ...
Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan’ın maçları ertelendi
YEREL HABERLER Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan’ın maçları ...
Elazığ’da fahiş fiyat ve stok denetimleri
YEREL HABERLER Elazığ’da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Başkan Şerifoğulları, Elazığspor’u Kahta’da yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, Elazığspor’u Kahta’da yalnız ...
Prof. Dr. Orhan, “Prostat büyümesinde özelikle 50 yaş üstü erkeklerde dikkatli takip edilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Orhan, “Prostat büyümesinde özelikle 50 yaş ...
Elazığ’da 13 köy yolu kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 13 köy yolu kar yağışından dolayı ulaşıma ...
Direğe çarpma anı ile gündeme gelmişti, o anları anlattı: "Direğe çarptıktan sonra 2 dakika falan dengemi kaybettim"
YEREL HABERLER Direğe çarpma anı ile gündeme gelmişti, o anları ...
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Kalecik FK: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Kalecik FK: 0
Vali Toraman’dan fahiş fiyat ve stok denetimi
YEREL HABERLER Vali Toraman’dan fahiş fiyat ve stok denetimi
Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Elazığ’da yapılacak
YEREL HABERLER Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye ...
Güneydoğu Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti
YEREL HABERLER Güneydoğu Kariyer Fuarı'na binlerce öğrenci akın etti
Uzman estetisyen Dalmış’tan ipek kirpik önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış’tan ipek kirpik önerisi
Huzurevinde kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Huzurevinde kadınlar günü kutlandı
Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.