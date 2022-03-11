Kar, Elazığ’ı etkisi altına aldı

Elazığ’da kar yağışı aralıklar etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı kar yağışı Elazığ’da aralıkla etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak hazırlıklı çıkarken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Ayrıca Elazığ Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkisini arttıran kar yağışından dolayı tedbirlerini alırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardır ülkede ve bölgede karın eskisi kadar yağmadığını belirten vatandaşlardan Serkan Polat, “Ben Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çalışıyorum. Orada kardan dolayı yollar kapanırdı. Yaklaşık 10 yıldır barajların etkisiyle havaların ılımanlaştığı halk tarafından görülmeye başlandı. Keban ilçemizde Palmiye ağaçları ekildi. Bir kuraklık yaşıyorduk ama bu sene çok güzel oldu. Kar yağışı bütün insanları sevindirdi. Umarım tarım alanları başta olmak üzere diğer her yerde de bereketli olur. Mart ayında kar yağması normalde eskiden ‘Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ derlerdi ama yağdıktan sonra hemen erirdi. Bu sene biraz daha yoğun geçmeye başladı. Yaklaşık 45 gündür kar yağışının zahmetini çekiyoruz. Çalıştığım barajla ilçe arası 33 kilometre 2 gündür kar yağışından dolayı sıkıntısını yaşıyoruz. Devletimiz sürekli yollarımızı açıyor zaten onda bir sıkıntımız yok ama bu kar yağışlarından memnunuz. Yollar kapanmadıkça insanlarımız zor durumda kalmadıkça kar yağışı bereketli oluyor. İnşaallah kar her şeyi temizleyecektir” ifadelerini kullandı.

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