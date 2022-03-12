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Yaptığı makyajlarla 'tatbikatların aranan eli' haline geldi Kendi çabasıyla başladığı makyaj yapımında 112 Acil Sağlık Merkezinin vazgeçilmezi oldu

İHA

Yaptığı makyajlarla 'tatbikatların aranan eli' haline geldi Kendi çabasıyla başladığı makyaj yapımında 112 Acil Sağlık Merkezinin vazgeçilmezi oldu

Elazığ’da sağlık personeli olarak çalışan Zeynep Çelik’in yaptığı gerçeğinden ayırt edilmeyen profesyonel yara makyajları, 112 tatbikatları ve eğitimlerin en önemli parçası olmaya devam ediyor.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin tatbikatları sürüyor. Senaryo gereği yapılan tatbikatlar heyecanlı anlara sahne olmaya devam ederken, bu tatbikatların daha gerçekçi olması için olayın perde arkasında hummalı bir çalışma da gerçekleştiriyor. Sağlık personeli olarak çalışan Zeynep Çelik, profesyonel yara makyajı yaparak tatbikatların daha gerçekçi olmasında büyük rol oynuyor. Dört yıldır UMKE gönüllüsü olarak çalışan Çelik, kendi çaba ve malzemeleriyle yaptığı yara makyajlarıyla tatbikatların aranan yüzü haline geldi.

"Makyajlar ne kadar gerçekçi olursa, olay anında o kadar profesyonel davranıyoruz"
Yaklaşık 4 yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu belirten Zeynep Çelik, "Acil durum ve afet yönetiminde daha profesyonel olmamız için tatbikatlarda gerek senaryo gerek kurgu ve makyaj mulaj bizim için çok önemli. Ben de Elazığ’da makyaj mulaj ekibindeyim. Makyaj ve mulaja başladığım günden itibaren bu işi zevkle yapıyorum. Senaryolar, makyaj mulaj ne kadar gerçekçi ise afet durum ve yönetiminde o kadar profesyonel davranıyoruz. Ne kadar gerçekliğe yaklaşırsak afet anında da o kadar profesyonel davranabiliyoruz ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Yaralı makyajlarındaki vakaların çeşitlendirilmesi o vakalara müdahale ve o müdahalelerin daha iyi yapılması açısından da bizlere çok kolaylık sağlıyor. Bu makyajlar sayesinde de vakalara daha iyi nasıl müdahale edebiliriz onları pratik yaparak kolaylaştırmış oluyoruz. Bu da bizim daha profesyonel davranmamızı ve sahada daha donanımlı olmamızı sağlıyor" dedi.

"Bu işe kendi malzemelerimle başladım ve kendimi geliştirerek Elazığ’ın tek makyözü oldum"
Bu işi çok isteyerek kendi çabasıyla ve malzemeleriyle yapmaya başladığını aktaran Çelik, "Bu iş profesyonel bir hal alınca profesyonel bir eğitim aldım. Şu anda da ulusal, uluslararası ve bölge tatbikatlarında makyajları gerçekleştiriyorum. Çeşitli vaka makyajları yapıyorum ve arkadaşlarım da bu makyajlara göre vakalara müdahale ediyorlar. Bu sayede de daha profesyonel bir noktaya ulaşmış oluyoruz. Acil durum ve afet anında da bu bizim gerçekten çok işimize yarayacak, kendimizi bu alanda çok geliştirmiş oluyoruz. Daha önce de birçok bölge, il ve ulusal tatbikatlara katıldım ve orada belgeler aldım. Bu kadar zevk aldığım bir alanda belge almak ise ayrı bir motivasyon katıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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