Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan 2 araç çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ElazığDiyarbakır karayolunda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeni ile Elazığ Diyarbakır karayolu 22'nci kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 YB 9229 ve 27 AAR 495 plakalı araçlar çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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