Elazığ’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Elazığ’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası 547 köy yolundan 86’sının ulaşıma kapandığı bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ genelinde etkili oldu. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı sonrasında 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri 60 personel ve 64 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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