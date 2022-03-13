Elazığ'da 86 köy yolu kardan kapandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 86 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-03-13 11:26:28



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