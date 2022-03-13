Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 14. haftasında oynanan ve misafir takımın sahadan çekilme kararı nedeniyle ertelenen D. Fırat Üniversitesi GSK Karlıova Yıldırımspor maçı, Elazığ ekibi lehine 30 hükmen tescil edildi.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 14. haftasında D. Fırat Üniversitesi GSK, Karlıova Yıldırımspor’u konuk etti. Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Elazığ ekibinin üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında sahadan çekilen Bingöl ekibinin 30 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. TFF resmi sitesine de yansıyan durum sonrası puanını 31’e yükselten bordobeyazlı ekip, 15. haftada oynayacağı Kovancılarspor maçını kazandığı takdirde grup şampiyonluğunu resmen ilan edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.