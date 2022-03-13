Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

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Elazığ'da jandarma trafik ekipleri, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 20212023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde kentte traktör kabini ve ropsun etkin kullanımı, geçiş önceliği hakkının kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, traktör römorkları arkasına 2 reflektör takılması, traktör kabini üzerine sarı çakar lamba takılması ve gece kullanılması ile genel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.Traktörleri de denetleyen ekipler, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda seminer verdi.

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